O Inter Miami começou os trabalhos para a nova temporada na MLS este sábado e foi impossível não reparar na grande novidade: Luís Suárez.

O avançado uruguaio é o principal reforço da equipa para 2024, juntando-se aos antigos colegas no Barcelona Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi Alba.

Depois do primeiro treino, Suárez disse que «não contava voltar a jogar com Messi» porque sempre pensou que ele iria terminar a carreira no Barcelona. E garantiu que está no clube com ambição.

«Um dos motivos para estar aqui foi poder reencontrar-me com eles, depois de termos vividos grandes momentos no clube com eu todos sonhávamos, o Barcelona. Mas, antes de mais, somos muito competitivos e profissionais», afirmou o avançado durante a sua apresentação oficial.

«A melhor palavra que temos, nós jogadores, é sonhar. Sonhar em grande. E porque não sonhar em vencer os quatro títulos?», acrescentou.

O Inter Miami vai disputar quatro provas esta época. A MLS, a Taça dos EUA, a Taça das Ligas (entre clubes dos estados Unidos e do México, da qual é detentor) e ainda a Concachampions, a principal prova de clubes da Concacaf, que servirá de qualificação para o Mundial de Clubes de 2025.

Antes disso, o Inter Miami vai fazer sete jogos particulares nas próximas semanas, incluindo alguns que são aguardados com expetativa: com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o Al-Hilal, de Neymar (que ainda está a recuperar de lesão) na Arábia Saudita; e com o Newell's Old Boys, na Argentina, o clube no qual Messi começou a jogar.

“La mejor palabra que tenemos que tener los jugadores es soñar, soñar en grande, soñar es querer ganar, y porque no sonar en ganar los cuatro títulos.”



Suarez talks about the club and our dreams for this upcoming season. pic.twitter.com/2KDUZcU48Q — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024

“Una imagen que trae lindos recuerdos y que puede ilusionar a la gente.”



Suárez speaks on being reunited with his teammates and how they can inspire the young talent at our club. pic.twitter.com/EMuUBEOj7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 13, 2024