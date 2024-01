O Athletic de Bilbao venceu o dérbi basco, batendo a Real Sociedad por 2-1, num jogo que teve grande intensidade mas poucas ocasiões de golo.

A equipa de Ernesto Valverde foi sempre superior e, jogando em alta rotação, criou muitas dificuldades ao adversário.

Álex Berenguer marcou os dois golos do Athletic, materializando a boa dinâmica ofensiva da equipa da casa, que voltou a contar com um Nico Williams capaz de criar desequilíbrios.

A Real Sociedad só marcou perto do fim, por Oyarzabal, o que ainda criou alguma tensão nos últimos minutos, mas os três pontos ficaram mesmo em San Mamés.

O Athletic está no quarto lugar com 41 pontos – e é mesmo candidato a qualificar-se para a Liga dos Campeões. A Real Sociedad mantém a sexta posição, com 32.