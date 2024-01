O Celta de Vigo foi a Maiorca empatar (1-1) e somar um ponto importante na luta pela manutenção.

O jogo colocou frente a frente dois treinadores experientes (Javier Aguirre e Rafael Benítez) que já se viram envolvidos em lutas mais ambiciosas, mas que agora procuram manter as suas equipas no escalão principal.

O Celta, mais aflito, adiantou-se no marcador aos 10 minutos, por Iago Aspas, num lance algo confuso que começou com um passe longo do guarda-redes Guaita.

O Maiorca empatou a fechar o primeiro tempo, também com um golo do seu ponta-de-lança, o canadiano Larin, num bom movimento de antecipação à defesa galega.

O Maiorca igualou o VIllarreal com 20 pontos no 14º lugar. O Celta chegou aos 17 e afastou-se um pouco da zona vermelha da tabela. Pelo menos, por enquanto.