O Pendikspor já não ganha para o campeonato há dois meses, mas este sábado conseguiu somar um ponto que já parecia altamente improvável, ao empatar no terreno do Hatayspor a uma bola.

A equipa da casa marcou no arranque da segunda parte, pelo hondurenho Rivas, mas a equipa de Ivo Vieira empatou já nos descontos, por Leandro Kappel, avançado do Suriname.

O Pendikspor continua no penúltimo lugar, agora com 16 pontos. O Hatayspor é 14º, com 21.

Pedrinho marca e assiste

Noutro jogo deste sábado, Pedrinho esteve em destaque na vitória do Ankaraguçu sobre o Kasimpasa, por 3-1.

O médio português fez a assistência para o primeiro golo e marcou ele próprio o terceiro.

As duas equipas estão a meio da tabela, com o Ankaragucu a aproximar-se do adversário desta jornada.