O Bayer Leverkusen teve de suar, mas conseguiu vencer no regresso da Bundesliga após a pausa de inverno, na deslocação ao terreno do Augsburgo (1-0).

Os comandados de Xabi Alonso foram superiores durante toda a partida, mas só nos descontos conseguiram quebrar a resistência caseira: depois de uma bela jogada, Grimaldo, antigo jogador do Benfica, assistiu Exequiel Palacios e o médio fez o 1-0 aos 90+4 minutos.

Com este resultado, o Leverkusen consolida a liderança, com 45 pontos, mais quatro do que o Bayern Munique, mas mais um jogo. O Augsburgo é 11.º, com 18 pontos.

Num duelo pelos lugares de Liga dos Campeões, o Eintracht Frankfurt foi a Leipzig vencer por 1-0 e diminuir assim distâncias para o adversário.

Ansgar Knauff, logo aos sete minutos, fez o único golo do encontro, servido por Niels Nkounkou.

Na turma de Frankfurt, Aurélio Buta foi lançado no segundo tempo, aos 63 minutos, para o lugar do reforço Donny van de Beek, chegando aos 50 jogos pelo Eintracht.

Com este resultado, o Eintracht é quinto, com 27 pontos, a seis do quarto classificado, precisamente o Leipzig.

Já o Wolfsburgo, de Tiago Tomás – entrou aos 71 minutos –, empatou em casa do Mainz, a uma bola.

Vaclav Cerny marcou para a equipa visitante aos 12 minutos, Silvan Widmer fez a igualdade à passagem da hora de jogo.

Por último, o Union Berlim, de Diogo Leite, não foi além de um nulo na deslocação ao terreno do Friburgo, ao passo que o Colónia e o Heidenheim também empataram, no caso 1-1.

