Um golo de penálti, nos descontos do primeiro tempo, bastou para o Chelsea vencer o Fulham no dérbi do oeste de Londres.

Cole Palmer converteu o castigo máximo e deu a vantagem aos «Blues», que tiveram o ex-Benfica Enzo Fernández no onze, como habitualmente.

Do lado do Fulham, Marco Silva apostou em João Palhinha, também sem surpresas, tendo o médio ex-Sporting jogado 83 minutos, até ser substituído por Lukic num jogo bastante equilibrado.

Com este resultado, o Chelsea sobe agora ao oitavo lugar à condição, com 31 pontos, mais sete do que o vizinho Fulham, que neste momento é 13.º classificado.