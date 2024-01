O Leicester City perdeu por 3-1, este sábado, na deslocação ao terreno do Coventry City, na jornada 27 da segunda liga inglesa.

O avançado ganês Fatawu, emprestado pelo Sporting, foi expulso no final da primeira parte, numa altura em que o Leicester até vencia por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida por Dewsbury-Hall.

O Coventry soube aproveitar a superioridade numérica e virou o jogo na segunda parte, com dois golos de O’Hare e um de van Ewijk, todos perto do final da partida.

Ricardo Pereira foi titular no Leicester, que continua a liderar o Championship, com 65 pontos, mais dez do que o segundo classificado, o Ipswich Town, que ainda não jogou nesta ronda.

O Coventry é sexto, com 40.