João Cancelo esteve ausente do último treino do Barcelona, antes da final da Supertaça de Espanha e deve mesmo falhar o encontro com o Real Madrid, este domingo.

O lateral português viajou para a Arábia Saudita ainda sem ser dado como apto pelo departamento médico do clube, mas Xavi tinha esperança de o recuperar a tempo da final.

Cancelo fez uma distensão do ligamento lateral interno do joelho direito no primeiro jogo deste ano, com o Las Palmas.

Na Arábia Saudita fez apenas trabalho de ginásio e treino específico, à parte da equipa, parecendo impossível que possa ser chamado para o clássico com o Real Madrid.