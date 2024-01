Segunda vitória seguida, segundo jogo sem sofrer golos na era Fernando Santos, agora já com o treinador português no banco e não na bancada, como tinha sucedido frente ao Rizespor.

O Besiktas recebeu o Fatih Karagumruk, que luta pela manutenção na Super Liga turca, e venceu por 3-0, com Gelson Fernandes a marcar o terceiro golo, perto do final.

Antes, tinham marcado Kiliçsoy, aos 62 minutos, e Rashica, logo depois, aos 65.

O Besiktas subiu ao terceiro lugar, à condição, com 35 pontos.

Suplente Nani perde com Rizespor

Noutro jogo da tarde deste sábado, o Adana Dermispor, com Nani no banco de suplentes (só entrou aos 79 minutos para o lugar do francês Stambouli) perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Rizespor. Mocsi marcou o único golo do jogo, aos 54 minutos.

O Adana Dermispor somou o terceiro jogo seguido sem ganhar. É sétimo com 29 pontos. O Rizespor subiu à quinta vposição, com 32.