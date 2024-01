Momento de magia. Classe, qualidade suprema, enfim, faltam adjetivos para descrever o que Bernardo Silva fez no jogo do Manchester City em Newcastle.



Na sequência de uma bela jogada dos campeões ingleses, Kyle Walker recebeu na direita e cruzou rasteiro para a área. O internacional português antecipou-se à defesa dos «magpies» e de calcanhar deixou Dubravka fora do lance.



Não foram só os adversários que ficaram boquiabertos com o génio do esquerdino, uma vez que Phil Foden ficou com as mãos na cabeça. Ora veja: