O Inter Miami, de Lionel Messi, revelou esta segunda-feira as datas dos jogos de pré-época que vai realizar frente ao Al Hilal e o Al Nassr, em Riade.

O encontro frente ao Al Hilal, de Jorge Jesus e Rúben Neves, disputa-se a 29 de janeiro, uma segunda-feira, no Estádio Kingdom Arena. Três dias depois, a 1 de fevereiro, há duelo ante o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e Otávio.

Para o Inter Miami, refira-se, estas duas partidas inserem-se na tour de pré-época que a formação norte-americana vai fazer na Arábia Saudita, para preparar o arranque da MLS, que deverá começar no final de fevereiro.

Este torneio, diga-se, já tinha sido anunciado pela Riyadh Season, sem no entanto revelar as datas, agora já confirmadas.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏



We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!



In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi