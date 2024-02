Luis Suárez, avançado uruguaio, confirmou, em declarações à «La Mesa de los Galanes, que o Inter Miami, de Lionel Messi, vai ser a sua última equipa da carreira e que a sua família já sabe da decisão.

«O Inter Miami vai ser o último clube da minha carreira. A minha família já sabe da minha decisão. Ainda não sei a data, mas este é o último passo da minha carreira como jogador», referiu, citado pela TNT Sports.

O jogador, de 37 anos, largou assim uma bomba a meio do jogo de preparação entre o Inter Miami e o Newell's Old Boys, que terminou com um empate a um golo, naquele que foi um duelo especial para Lionel Messi, que reencontrou o clube onde começou a jogar futebol.