As imagens são impressionantes e já se tornaram virais nas redes sociais. Um poderoso golpe num combate de muay thai deixou o nariz do adversário completamente torto num evento da Thai Fight League, em Rayong, na Tailândia.

Aconteceu no segundo round do combate entre o tailandês Por Tor Thor Petchrungruang, multicampeão da modalidade, também conhecido por PTT, diante do iraniano Shayan Heydari.

Com um poderoso uppercut com o punho direito, PTT partiu o nariz ao adversário e levou o árbitro a dar por concluída a luta, dando a vitória por knockout a Petchrungruang.

Atenção, as imagens são fortes: