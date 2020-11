Álex Márquez sofreu este sábado uma queda arrepiante durante a sessão de qualificação do Grande Prémio de Valência de MotoGP.

Ainda na Q1, o piloto espanhol de 24 anos da Honda HRC perdeu o controlo da mota e praticamente voou da mesma em direção ao chão, numa queda verdadeiramente aparatosa.

Márquez não escondeu as dores num primeiro momento, mas ainda voltou à sessão. Posteriormente, já depois do fim da qualificação, foi dado como apto pelos médicos presentes no circuito valenciano.