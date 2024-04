A corrida de Moto3 do Grande Prémio das Américas, no passado domingo, ficou marcada por um equívoco insólito entre o espanhol Iván Ortolá e o italiano Stefano Nepa, com o primeiro a tentar «roubar» a moto ao segundo em plana corrida.

Os dois pilotos embrulharam-se num incidente na curva 15, foram ao asfalto, mas recuperaram ilesos. O jovem piloto espanhol, na ânsia de voltar à corrida, levantou-se primeiro, mas correu para a moto errada, apesar da marca, das cores e dos números serem diferentes.

Ortolá chegou mesmo a montar na mota de Nepa e só se apercebeu do erro quando o italiano o tentou tirar de lá, explicando-lhe que estava na moto errada.

Um erro proporcionado pela sequência da queda, uma vez que Nepa ficou praticamente em cima da moto de Ortolá que, por exclusão de partes, correu para a outra.

Ora veja:

Ivan Ortol