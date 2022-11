Esta quarta-feira registou-se uma nova invasão de campo no Mundial 2022, desta vez no decorrer do jogo entre a Tunísia e a França, com um adepto equipado com a camisola tunisina e uma bandeira da Palestina na mão a obrigar à interrupção do jogo.

O referido adepto aproveitou o momento de euforia que se seguiu ao golo de Wahbi Khazri para iludir os seguranças e invadir o relvado. Sete seguranças perseguiram o infrator que ainda teve tempo de dar uns saltos mortais no relvado antes de ser abalroado e conduzido para fora do terreno de jogo.

As imagens não foram vistas na transmissão em direto do jogo, mas é possível ouvir as reações das bancadas, com muitos adeptos a gritar pela «Palestina» nos momentos que se seguiram.

Este foi o segundo caso de invasão no decorrer do Mundial, depois de um ativista também já ter invadido o relvado no decorrer do Portugal-Uruguai.

Ora veja: