Quando pensamos que o extravagante avançado dinamarquês Nicklas Bendtner não pode surpreender mais… ele volta a atacar.

Aos 32 anos, o jogador que se destacou no Arsenal e representou, entre outros, a Juventus ou o Wolfburgo, arranjou novo clube na Dinamarca.

A surpresa está no destino que Lord Bendtner decidiu dar à carreira: o Tarnby FF.

Quem? Pois, um clube desconhecido até para os mais atentos amantes de futebol.

E não é para menos: trata-se de uma equipa de veteranos da quarta divisão dinamarquesa. Bendtner tem a idade mínima para ingressar no escalão de veteranos do país natal e esse foi mesmo o passo que decidiu dar, depois de ter jogado no Copenhaga na última época.

Ainda alguma coisa vinda do homem que chegou a ser a principal figura da seleção dinamarquesa, pela qual marcou 30 golos em 81 jogos, e que recentemente assumiu ter perdido vários milhões a jogar póker?

Bom, talvez não surpreenda tanto aqueles que se recordam do primeiro treino que fez quando assinou pelo Copenhaga: