Já imaginou preparar um pedido de casamento à sua namorada super especial, em Nova Iorque, e este ser estragado por um simples ciclista?

Pois bem, foi isso que aconteceu no vídeo que pode ver abaixo.

Um homem estava a propor a companheiro em casamento, com direito a fotógrafa do momento. O problema é que a senhora que estava a tirar fotografias foi completamente abalroada por um ciclista que passava ali no momento.