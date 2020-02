O Eintracht Frankfurt é um dos clubes mais ativos nas redes sociais e aproveitou a cerimónia dos Óscares, que se realizou na noite de domingo, para mais uma brincadeira.

O clube alemão aproveitou uma foto em que o Bong Joon-ho, realizador do Parasite – vencedor do óscar de melhor filme – estava a olhar para o telemóvel para fazer uma montagem com um vídeo do triunfo «gordo» por 5-1 do Eintracht ante o Bayern de Munique, em novembro de 2019.

E quem é que aparece na montagem? Gonçalo Paciência, avançado português que na altura fechou a goleada da equipa orientada por Adi Hutter.