O Flamengo venceu a Supertaça sul-americana após bater o Independiente del Valle. Quem gostou da conquista da equipa de Jesus foi Pedro Raul, jogador do Botafogo.



Rapidamente começaram a circular imagens de um «like» do futebolista que pertence aos quadros do V. Guimarães numa publicação relacionada com o título alcançado pelo Mengão. Os adeptos do «Fogão» ficaram irritados com a atitude de Pedro Raul.



Alguém sabe se isso procede?! Se for, já seria a segunda vez "sem querer" que ele curte. Alguém precisa dar uma "chamada" nesse cara. Não é possível! pic.twitter.com/nFx3NvjU48 — WSENNADESIGNER⚫⭐⚪ (@wsennadesigner) February 27, 2020



«Como vários famosos, jogadores e até clubes são vítimas de hackers. Desta vez aconteceu comigo. Os adeptos do Botafogo demonstraram irritação com o like na foto mencionando o título do Flamengo na Recopa. Porém, não sabem que esse não foi o único problema. Houve trocas de mensagens com pessoas que nem sequer conheço e em algumas casos que podem tornar-se casos de polícia», escreveu o avançado nas redes sociais.



De resto, um dirigente do Botafogo, Ricardo Rotenberg, referiu-se ao «gosto» de Pedro Raul como «um absurdo».