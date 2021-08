Depois de muitas horas (dias, até!) de espera, Lionel Messi chegou finalmente ao Parque dos Princípes ao final da tarde desta terça-feira.

O agora ex-jogador do Barcelona foi recebido na casa do Paris Saint-Germain em ambiente de completa euforia, com centenas de adeptos e muitos jornalistas a testemunharem os dos momentos mais simbólicos da história recente do futebol mundial.

No vídeo em baixo, é possível ver Messi, de camisola branca, a acenar aos adeptos do lado esquerdo da esquerda. O jogador de 34 anos levou vestida uma camisola com o slogan «Ici c'est Paris».