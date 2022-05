Foram vários os adeptos do Real Madrid que se precipitaram e saíram do Santiago Bernabéu antes do bis de Rodrygo que deixou novamente os merengues dentro da eliminatória.

Como é o caso deste pai e desta filha, que foram apanhados pelo programa El Chiringuito nas imediações do recinto. O resultado já estava 1-1, quando repórter lhe pergunta: «Ainda faltam seis minutos de desconto, já está 1-1, não acredita na reviravolta?»

O homem confessa que queria evitar um desgosto, mas que ainda acreditava na «remontada». Nesse preciso momento, pois então, ouve-se o bruá do estádio e a euforia toma conta da dupla, que tenta regressar às bancadas do Bernabéu.

O melhor é mesmo ver: