Richarlison arrancou o Mundial 2022 com a corda toda.

O avançado do Brasil, que até teve um início de temporada aquém do esperado, apresentou-se no Qatar com pontaria e... magia.

Pouco depois de ter inaugurado o marcador na partida com a Sérvia, o jogador do Tottenham assinou um golo que está seguramente no lote dos melhores da competição quando esta terminar. Recebeu a bola de Vinícius, levantou-a de primeira com o pé esquerdo e, sem deixar cair, aplicou um pontapé de moinho com o pé direito.

Incrível: