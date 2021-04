Imediatamente após o Arsenal abandonar a Superliga, Rob Holding publicou um vídeo a tocar o hino da Champions no piano.



O inglês acabou, assim, por mostrar-se a favor da posição tomada pelos «gunners» de sair da prova que eles próprios haviam fundado no domingo.



O Arsenal é nono classificado da Premier League e está a nove pontos do quarto lugar, posição que dá acesso à Liga dos Campeões.



Veja: