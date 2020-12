Robert Lewandowski não brinca em serviço no que toca a marcar golos, mas também em relação à segurança.

O avançado polaco foi galardoado com o prémio The Best na noite de quinta-feira e na hora de levar o troféu para casa, não facilitou: colocou-o na cadeirinha das filhas e apertou-o com o cinto de segurança.

O momento foi partilhado nas redes sociais do Bayern Munique.