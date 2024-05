Não houve só cenas infelizes no duelo entre Corentin Moutet e Noval Djokovic, do Masters 1000 de Roma. Durante o início do segundo set, o jogador francês fez rir não só o adversário como todo o público que estava num dos estádios do «Foro Italico».



Moutet preparava-se para servir quando um alarme começou a ecoar pelo estádio. Ninguém parecia capaz de desligar o alarme perante espanto do árbitro até que Moutet se lembrou que o alarme... era dele. Com um sorriso, o gaulês dirigiu-se ao seu saco e fingiu que atendia uma chamada perante o sorriso rasgado de Djokovic.



Veja: