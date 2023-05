Mikael Ymer, tenista sueco de 24 anos, foi esta quarta-feira desqualificado na segunda ronda do ATP 250 de Lyon, depois de bater, repetidamente, com a raquete na cadeira do árbitro, o português Rogério Santos.

Tudo aconteceu no primeiro set diante de Arthur Fils, jovem francês que é o número 112 do mundo. Fils ganhou um ponto depois de um erro de Ymer, que se queixou de que a bola tinha sido fora. O número 53 do ranking ATP pediu ao árbitro que descesse da cadeira para verificar a marca, mas o juiz recusou-se a fazê-lo, pois Ymer só depois de ver que a sua resposta havia sido fora é que pediu a verificação da marca.

Depois de uma troca de argumentos, o encontro prosseguiu, mas logo a seguir Fils quebrou o serviço ao adversário e ficou ele próprio com a hipótese de servir para fechar o primeiro set.

Ymer não escondeu a frustração com a situação e acabou desqualificado por Rogério Santos ao bater repetidamente na cadeira do árbitro com a raquete, e partir a mesma.

Ora veja: