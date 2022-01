A vitória do Tottenham em casa do Leicester, na quarta-feira, foi épica, e épico foram os festejos do golo de Steven Bergwijn, ao minuto 90+7, já depois de o neerlandês ter feito o empate dois minutos antes.

Esses festejos tiveram de tudo, até Lucas Moura a subir nas costas de um steward e a rejubilar com o triunfo tardio dos spurs.

Ora veja:

O Tottenham, recorde-se, venceu em casa do Leicester, por 3-2, em jogo da 17.ª jornada da Premier League.