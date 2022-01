Steven Bergwijn salvou o Tottenham de uma derrota certa com dois golos nos descontos que permitiram aos Spurs virar o jogo diante do Leicester e reclamar três preciosos pontos na luta pelos lugares europeus.

Incrível a festa da equipa londrina no final do jogo e é totalmente compreensível tendo em conta que, aos 95 minutos os Spurs estavam a perder por 2-1. Steven Bergwijn entrou a dez minutos do final e acabou por ser a grande figura deste jogo.

A primeira parte até foi equilibrada, com um golo para cada lado. Daka colocou a equipa da casa em vantagem, ao minuto 24, mas Harry Kane nivelou o resultado aos 38.

O equilíbrio manteve-se na segunda parte, mas o Leicester acabou por recuperar a vantagem, ao minuto 78, com um golo de Maddison a masse de Barnes, e depois fechou-se em copas na defesa da magra vantagem.

Uma estratégia que parecia estar a resultar em pleno, mas depois chegou Bergwijn e virou tudo do avesso já para lá dos noventa minutos. Aos 95, o internacional holandês marcou a passe de Doherty, bola ao centro e dois minutos depois, novo golo de Bergwijn, desta vez com assistência de Harry Kane.

Uma vitória que permite à equipa londrina voltar a ultrapassar o Arsenal, na luta pelo quinto lugar e, ao mesmo tempo, manter a distância para o Manchester United que, a esta hora, também está a vencer o Brentford.

Vale a pena ver a forma como os Spurs festejaram este triunfo caído dos céus.