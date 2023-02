O futebol voltou nesta quinta-feira à Turquia, com o Trabzonspor a receber o Basileia, em jogo da Liga Conferência.

Mas o momento alto aconteceu ainda antes de a bola começar a rolar.

Os adeptos turcos prestaram uma tocante homenagem aos bombeiros que estão há dez dias a trabalhar para encontrar vítimas nos escombros do sismo que matou milhares de pessoas na zona sudeste do país.

Nas bancadas subiu a imagem de um bombeiro com um bebé ao colo e ainda um cão a simbolizar os animais que estão a ajudar nas buscas.

De referir que no capacete do bombeiro surgem impressas as bandeiras dos países que enviaram forças para o terreno, incluindo a portuguesa.