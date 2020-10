[artigo atualizado]



E esta, hein? Quatro anos e cinco meses depois de, pensava-se, ter abandonado as balizas e o futebol, Helton está de volta. O antigo guarda-redes do FC Porto é titular na União de Leiria este sábado, para o jogo contra o Oleiros, a contar para a terceira jornada do Campeonato de Portugal.

No dia 2 de outubro, a União de Leiria anunciou o regresso de Helton ao clube, mas não especificou as funções que lhe seriam atribuídas. O mistério está desfeito e é surpreendente. Com 42 anos, Helton calça as luvas e assume a responsabilidade de defender a baliza do clube que o deu a conhecer em Portugal.

O último jogo oficial disputado por Helton aconteceu no dia 22 de maio de 2016. O FC Porto perdeu nessa tarde a final da Taça de Portugal contra o Sp. Braga, com o brasileiro na baliza: 2-2 no final do prolongamento e 4-2 no desempate por penáltis.

Helton no relvado do Municipal de Leiria (Facebook da U. Leiria)

Nessa altura, Helton já perdera a titularidade nas redes do FC Porto para Iker Casillas, depois de oito temporadas consecutivas com o estatuto de número um. Helton chegou a Portugal em janeiro de 2003 e fez dois anos e meio em Leiria, até ser contratado pelos dragões no verão de 2005.



Depois de deixar de jogar como profissional, Helton foi mantendo a forma nos veteranos do Canidelo e em janeiro de 2018 foi anunciado como treinador do Freamunde.

A reforma parecia um dado definitivo, mas Helton e o emblema de Leiria decidiram surpreender.