O autocarro do Varzim foi penhorado devido a uma dívida à equipa técnica de Bruno China, treinador que deixou o clube em abril do ano passado.

Em comunicado, a atual comissão administrativa do emblema da Liga 3 atirou as responsabilidades para a anterior direção dos poveiros.

«Esta comissão estranha que o valor em dívida ainda não esteja regularizado, uma vez que tinha sido publicamente dito pela anterior Direção do Varzim Sport Club que o seria “… numa questão de horas”. Já passaram dois meses e o problema não só não foi resolvido pela anterior direção, como não foi deixada qualquer verba para assumir o compromisso», lê-se.

«Esta situação causa constrangimentos vários no dia-a-dia do Clube e, em particular, no funcionamento da equipa principal masculina.»

O Varzim, diga-se, ocupa atualmente o segundo lugar da fase de apuramento de campeão da Liga 3.