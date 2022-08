Vítor Pereira protagonizou no Rio de Janeiro um gesto que conquistou adeptos de todas as cores.

Antes do jogo das meias-finais da Copa do Brasil entre o Fluminense e o Corinthians, a comitiva do Timão foi recebida por cerca de uma dezena de jovens adeptos do Fluminense, equipados a rigor, e que estavam com toda a naturalidade a vaiar os elementos da equipa rival.

Mas vendo os adeptos que tinha diante de si, a reação de Vítor Pereira foi… ir cumprimentar as crianças que, perante aquele gesto de uma figura que só costumam ver na televisão, obviamente se renderam ao português.

Não devia ser sempre esta a essência do futebol?