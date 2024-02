O Gil Vicente-Vizela terminou com triunfo por 1-0 dos vizelenses, que tiveram de jogar em inferioridade numérica desde os 63 minutos, quando Petrov foi expulso.

O avançado já tinha visto amarelo aos 56 minutos e, pouco depois, viu o segundo por uma atitude insólita. Gabriel Pereira conduzia a bola junto ao banco do Vizela, quando outra bola foi colocada dentro do relvado. Foi aí que Petrov rematou a bola que não estava a ser jogada em direção do central gilista, de forma a interromper o jogo.

De seguida, foi expulso.

Ora veja: