Nick Kyrgios é quase sempre notícia. E quando não o é pelo que faz, acaba por sê-lo pelo que faz ou diz fora dele.

Nesta terça-feira, aliás, o tenista australiano foi notícia por diversas razões.

Desde logo, porque se apurou para a 2.ª ronda de Wimbledon após uma dura batalha de cinco sets com o britânico Paul Jubb. Depois, porque durante o encontro discutiu com o árbitro de cadeira e uma juiz de linha, que acusou de estar a prejudicá-lo, considerando depois que deviam ser admitidas pessas mais novas para aquela função. Além disso, assim que o encontro terminou virou-se na direção do público e cuspiu para o tapete verde de Wimbledon, assumindo depois que o fez como resposta a alguém que o estava a desrespeitar, e na entrevista ainda no court referiu-se ao público como «barulhento»

Mas houve mais! Após um jogo com mais de três horas de duração e o banho tomado, Kyrgios seguiu para a sala de imprensa do All England Club com um prato de sushi na mão.

Aparentemente «esganado» de fome, continuou a comer tranquilamente (freneticamente?) enquanto respondia às questões dos jornalistas e analisava o jogo.