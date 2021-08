O Liverpool não autoriza a presença de Mohamed Salah nos próximos jogos do Egito para a qualificação do Mundial 2022. Os reds estão preocupados com as imposições feitas pelo governo britânico a todos os viajantes do país africano, obrigados a uma quarentena de dez dias sempre que chegam a solo da Velha Albion.



O Egito é um dos países que está a vermelho no corredor aéreo da Grã-Bretanha. Se Salah saísse para os jogos do Egito, falharia sempre pelo menos dois jogos da liga inglesa. Ora, o Liverpool não está nessa disposição.



De qualquer forma, a federação do Egito está em contacto com a FIFA e tenta tornar viável a presença de Salah, nome maior de uma seleção que procura regressar aos Mundiais.



«Prosseguem os contactos junto da FIFA, para que os jogadores internacionais estejam isentos das restrições de viagem que lhes são impostas em países onde jogam devido ao novo coronavírus.»



Em novembro de 2020, Salah esteve no Cairo para o casamento do irmão e acabou por contrair o novo coronavírus. Pelo mesmo motivo, o LIverpool impediu-o de estar nos Jogos Olímpicos.