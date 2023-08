Depois de vencer a Supertaça há uns dias, o Arsenal entrou no campeonato com uma vitória por 2-1 sobre o Nottingham Forest, num jogo em que Fábio Vieira não saiu do banco.

Numa primeira parte de sentido único, Nketiah deu vantagem à equipa de Mikel Arteta, após uma jogada genial de Martinelli.

Pouco depois, foi Saka a trazer magia ao jogo, com um pontapé fenomenal que resultou no 2-0 para os gunners.

Já dentro dos últimos 10 minutos, o Forest ainda reduziu em contra-ataque, após grande arrancada de Elanga concluída por Awoniyi.