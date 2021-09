Rhys Porter apresenta-se como um «guarda-redes de 13 anos com paralisia cerebral.

Ora, o jovem não vira a cara à luta e tenta fazer a vida mais normal possível, inclusivamente no futebol. Mas sofreu um grande revés, quando publicou um vídeo seu a jogar e foi alvo de 'bullying' nas redes sociais.

Adepto do Fulham, a equipa londrina apercebeu-se da situação e «integrou» Rhys na equipa principal, orientada por Marco Silva – o guarda-redes, além da oportunidade conhecer os jogadores e o staff técnico, começou a aparecer no site do clube como membro do plantel.

E este sábado o rapaz de 13 anos viveu mais um dia especial: no empate em casa do Bristol City (1-1), os futebolistas do Fulham foram festejar com ele o golo de Mitrovic aos 50 minutos, num momento de emoção.

Ora veja: