É a Premier League! Outrora felizes nos descontos, na passada quinta-feira frente ao Manchester United (4-3), o Chelsea foi este domingo infeliz, depois de ceder um empate nos minutos finais frente ao Sheffield United, por 2-2.

Em jogo da 32.ª jornada da liga inglesa, os blues abriram o marcador logo aos 11 minutos, com Thiago Silva a encontrar-se sozinho no coração da área e a rematar para o fundo das redes, depois de uma assistência de Gallagher através de canto.

O empate do lanterna vermelha do campeonato inglês apareceu por volta da meia hora, 32m, com Petrovic a ficar mal na figura e Bogle a utilizar o guarda-redes como tabela.

O golo que parecia valer os três pontos à turma de Mauricio Pochettino surgiu aos 66 minutos, com um belo remate de Madueke com o pé esquerdo.

Naquilo que parecia um jogo acabado, McBurnie não o deixou ser e, aos 90+3, empatou mesmo a partida, num jogo de loucos que vale um ponto bastante importante para uma possível manutenção do Sheffield United.

Com este resultado, o Chelsea está em nono lugar, com 44 pontos, e os Blades estão em 20.º, último lugar, com 16, a nova da zona de manutenção.