Cerca de quatro meses depois de ter regressado ao Manchester United, Cristiano Ronaldo junta-se ao seu «pai» no futebol Alex Ferguson numa entrevista organizada pelo clube e um dos patrocinadores.

No excerto divulgado pelos red devils, o internacional português recorda a primeira passagem em Old Trafford: «Ele cumpriu com tudo o que me disse».

Já Ferguson, sublinhou que as pessoas têm de «perceber que algumas coisas são maiores do que um clube de futebol».

Cristiano Ronaldo e o antigo técnico escocês trabalharam juntos desde 2003 até 2009.