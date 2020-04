No maior combate travado ao longo da vida, Dominic Matteo saiu vitorioso. O antigo defesa do Liverpool anunciou ter vencido a luta contra um cancro que lhe foi diagnosticado em novembro, há cinco meses.



«Estou saudável!», escreveu Matteo numa rede social, revelando mais alguns pormenores sobre este combate que tantas vezes é desigual.



Matteo foi obrigado a remover um tumor cerebral e iniciou depois um período com sessões de quimioterapia. Os resultados foram muito bons.



O ex-atleta, agora com 45 anos, representou o Liverpool entre 1992 e 2000. Depois passou por Leeds, Blackburn e Stoke. Somou seis internacionalizações pela seleção da Escócia.





Yesterday I got THE phone call, the one I’ve been praying for... my brain scan is clear. After 6 months of fear pain rehab surgery and treatment. I’m healthy! It feels unreal! The LGI &St James hospital saved my life. They were simply incredible. Thankyou will never be enough! pic.twitter.com/8nBY0NSHCt