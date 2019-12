Carlo Ancelotti surpreendeu na sua primeira conferência de imprensa como treinador do Everton ao admitir a possibilidade de ligar a Zlatan Ibrahimovic para saber se o avançado sueco está disposto a ir «divertir-se» para Goodison Park.

Zlatan Ibrahimovic está livre desde que terminou a sua ligação ao LA Galaxy. Foi público que o avançado recebeu uma proposta para regressar ao Milan, mas o acordo nunca chegou a ser confirmado e, há poucos dias, o próprio avançado sueco falou na possibilidade de rumar ao clube de Liverpool, caso Ancelotti, com quem chegou a trabalhar no Paris Saint-Germain (2012/13), fosse contratado como sucessor de Marco Silva.

A pergunta impunha-se e o treinador italiano não deixou os jornalistas sem resposta. «É um bom amigo me. Felizmente treinei muitos jogadores fantásticos. O Ibrahimovic acabou o seu período nos Estados Unidos e não sei quais são os planos dele para o futuro. Tenho de lhe ligar. Se ele quiser vir divertir-se para Liverpool, pode vir», atirou sorridente.

A verdade é que o Everton já tem um avançado que Ancelotti tinha debaixo de olho. Moise Kean foi contratado à Juventus no início da época, mas tem sido uma desilusão em Goodison Park, ainda sem um único golo nos dezasseis jogos que já fez pelos Toffees. «Ele tinha estado muito bem na época passada. Estava a segui-lo, quando estava no Nápoles tentei contratá-lo, mas ele veio para o Everton. Penso que é um bom jogador, com muito talento. Esteve em grande nível na Juventus, mesmo sem jogar muito», confidenciou.

No entanto, Kean tem sentido dificuldades na Premier League e até já foi alvo de um processo disciplinar movido pelo Everton. «Tem apenas 19 anos e todos os jogadores que mudam de país, mudam de clube, precisam de adaptar-se. Temos de esperar, temos de o trabalhar, para melhorar a sua qualidade e para ser melhor profissional. Mas é um jogador de top», comentou.

Ancelotti confirmou ainda que Duncan Ferguson, o treinador que sucedeu a Marco Silva, de forma interina, vai ser integrado na sua equipa técnica. «Encontrei-me com o Duncan depois do jogo [com o Arsenal]. Ele vai ficar na minha equipa. Vai ser meu adjunto», contou.