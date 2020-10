Depois do primeiro tropeção do Everton, com o Liverpool na véspera, o Aston Villa não vacilou neste domingo e continua a ser a única equipa 100 por cento vitoriosa nas primeiras jornadas da Liga inglesa.

A equipa de Birmingham foi ao terreno do Leicester vencer por 1-0, com o golo do triunfo a ser apontado por Ross Barkley no primeiro minuto do tempo de compensação, através de um remate colocado de fora da área.

Com este resultado, o Aston Villa passa a somar 12 pontos em quatro jogos e segue no segundo posto da Premier League a um ponto do Everton, que tem um jogo a mais.

Além de ser a única equipa 100 por cento vitoriosa, o Everton tem também a melhor defesa da prova, com dois golos sofridos.