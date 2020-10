Bruno Fernandes voltou a estar em destaque na equipa do Manchester United, que neste sábado goleou no reduto do Newcastle por 4-1.

O internacional português começou por falhar um penálti, mas depois marcou o 2-1, já ao minuto 86, e ainda fez a assistência para o último golo do encontro.

Bruno Fernandes colocou depois uma imagem dos festejos do golo nas redes sociais, o que motivou um comentário de Ricardo Horta: «Também não é preciso chutar sempre ao ângulo», escreveu o jogador do Sp. Braga, em tom de brincadeira.

«Depois da m**** que fiz, tinha que ter a certeza que ele não chegava desta vez», respondeu Bruno Fernandes.