O Nottingham Forest, com três portugueses em campo, perdeu esta noite na receção ao Huddersfield, em jogo da 25.ª jornada do Championship.

Duane Holmes, à meia-hora de jogo, fez o único golo do jogo, a passe de Toffolo.

No Nottingham, Xande Silva foi titular, ao passo que Cafú e João Carvalho entraram na segunda parte,

Com este resultado, o Forest está na nona posição da tabela classificativa, com 34 pontos. O Huddersfield é sexto, com 39.