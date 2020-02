O reforço do Manchester United, Odion Ighalo, vai integrar a lista de opções dos «red devils» que vão a Stamford Bridge, na segunda-feira, defrontar o Chelsea.

O avançado nigeriano não esteve em Marbella, em estágio com a equipa, porque veio da China e teve de cumprir um período obrigatório de catorze dias de quarentena que acaba este fim-de-semana, curiosamente na mesma altura em que o Manchester United regressa ao Reino Unido.

O Antigo jogador do Watford já foi submetido a testes para detetar a presença de coronavírus e os resultados foram negativos.

Ighalo continua a treinar, mantendo a condição física no centro de treinos de Taekwondo do clube, e está apto para alinhar na segunda-feira no jogo da 26.ª jornada da Premier League.

A preparação da equipa de Bruno Fernandes para o jogo com os rivais londrinos tem sido afetada pelo coronavírus, já que, além de não poderem ter Ighalo, tiveram de mudar de hotel em Marbella, por precaução, depois do Dalian Yifang, treinado por Rafa Benítez, ter estado no hotel inicialmente reservado pelos «red devils».