Marco Silva foi eleito o treinador do mês do Championship, a segunda divisão do futebol inglês.

A viver os primeiros tempos no Fulham, o treinador português venceu quatro dos primeiros cinco jogos pela equipa londrina no campeonato, conquistado 13 dos 15 pontos possíveis.

«Estou satisfeito por receber o prémio de agosto, é um reconhecimento do trabalho coletivo que todos realizaram no clube. A minha equipa técnica, os jogadores e todos os que trabalham no Fulham esforçaram-me muito. Mas isto é apenas o início da campanha», disse Marco Silva.

Nesta altura, diga-se o Fulham partilha a liderança com West Bromwich Albion.