O Tottenham goleou o Sheffield United por 4-0, num jogo em que brilhou Gareth Bale: o galês fez três dos quatro golos da equipa de Londres. Foi o regresso do bom velho Bale, ele que voltou a fazer um hat-trick 865 dias depois, ou seja, 2,3 anos após a última vez, que tinha sido com a camisola do Real Madrid, a 19 de dezembro de 2018, frente ao Kashima Antlers.

Gareth Bale parece ter renascido após a saída de José Mourinho, ele que marcou na vitória com o Southampton e voltou a marcar este domingo, a triplicar. O esquerdino colocou o Tottenham a vencer por 3-0 com golos aos 36, 61 e 69 minutos, antes de Heung-Min Son fechar o resultado aos 77 minutos.

O Tottenham somou a segunda vitória em dois jogos desde que Mourinho saiu, com seis golos marcados e apenas um sofrido, e subiu à condição ao quinto lugar, que dá acesso à Liga Europa, embora com mais um jogo do West Ham.

Primeiro golo de Gareth Bale:

Segundo golo de Gareth Bale:

Terceiro golo de Gareth Bale:

Golo de Heung-Min Son: