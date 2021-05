O Zenit de São Petersburgo sagrou-se campeão da Rússia este domingo, com uma goleada ao Lokomotiv Moscovo de Éder, por 6-1, em jogo da 28.ª jornada do campeonato russo.

A equipa onde joga o ex-sportinguista Wendel passou a contar com 61 pontos, mais nove do que o Lokomotiv Moscovo, segundo classificado, quando faltam apenas duas jornadas para o final.

Um título conquistado com uma verdadeira demonstração de força diante do segundo classificado com golos de Azmoun (39, 45 e 46m), Dzyuba (19 e 51m) e Malcom (67m), enquanto Kamano marcou o golo solitário da equipa moscovita que deixou Éder no banco.

Foi o oitavo título do Zenit, o terceiro consecutivo.

As imagens da festa no relvado: