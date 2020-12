Jack Wilshere, sem clube desde que deixou o West Ham, em outubro passado, está agora a treinar no Bournemouth, clube que representou em 2016/17, de forma a manter a forma física.

Depois de duas épocas marcadas por lesões, o internacional inglês, que festeja 29 anos a 1 de janeiro, procura recuperar a forma física para a reabertura de mercado que abre no dia do seu aniversário.

«Jack Wilshere está atualmente a treinar connosco para manter os índices físicos enquanto não encontra clube», escreveu o clube que ocupa o terceiro lugar do Championship.

Wilshere jogou no Bournemouth na temporada de 2016/17, emprestado pelo Arsenal, somando 27 jogos naquela que foi a melhor época do clube na Premier League (nono lugar).

